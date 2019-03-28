Портативная электростанция ChargeTech на 124 000 мАч

Заряжайте свои устройства с помощью портативной электростанцией переменного тока ChargeTech PORTABLE POWER STATION.

Это компактное устройство, идеально подходящее для путешествий, легко подключается к большим устройствам. Портативная электростанция переменного тока с большим объемом аккумулятора на 124 000 мАч обладает множеством функций. Он имеет все необходимые порты зарядки, включая USB-C, USB и розетку переменного тока. В довершение ко всему, каждая розетка обеспечивает максимальную мощность 300 Вт, что в итоге составляет 600 Вт. Обеспечивая более чистую и эффективную синусоидальную волну, электростанция обеспечивает такой же ток, что и ваши домашние розетки. Благодаря светодиодной панели вы сможете использовать электростанцию ​​для освещения вашего кемпинга. Портативная электростанция переменного тока даже оснащена Bluetooth динамиком.