Портативная консоль One Netbook OneXplayer оценена в $1000

На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средства на выпуск портативной игровой консоли One Netbook OneXplayer, которая работает под управлением Windows 10. Новинка характеризуется 8,4-дюймовый дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, чипами Intel Tiger Lake от Core i5-1135G7 и до Core i7-1185G7, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, батареей ёмкостью 59 Втч, размерами 292:127:17,8 мм и массой 800 г, двумя портами USB4 (вероятно, источник ошибается), одним USB 3.0, слотом для карт памяти для microSD, беспроводными адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Консоль появится в продаже по цене от 1060 долларов, а вот в рамках кампании её можно купить от 820 долларов.