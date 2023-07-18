Портативные консоли получат съёмные аккумуляторы

На прошлой неделе Европейский союз согласовал временное принятие нового регламента, который укрепляет правила для замены аккумуляторов и утилизации отработавших аккумуляторов. Регламент будет регулировать весь жизненный цикл аккумуляторов — от производства до повторного использования и переработки — и обеспечивать их безопасность, устойчивость и конкурентоспособность. В новом документе говорится, что к 2027 году портативные аккумуляторы, встроенные в электронику, должны быть съёмными и заменяемыми пользователем без использования специальных инструментов. Закон введут в оборот лишь через четыре года, что даст достаточно времени производителям электроники для адаптации конструкции своих продуктов к этому требованию.

Кроме того, западным журналистам удалось напрямую связаться с анонимным источником в Европейском союзе, который подтвердил, что аккумуляторы портативных игровых консолей подпадают под новый регламент. Вероятно, новые законы не повлияют на продукты текущего поколения (вроде преемника Steam Deck и гипотетической Nintendo Switch 2), но, возможно, теперь производителям придётся вносить различного рода изменения в конструкцию своих последующих продуктов. При этом специалисты уверены, что производители портативных игровых устройств будут оспаривать некоторые новые правила, потому что это очень серьёзно ударит по их бизнесу и, вероятно, по прибыли в долгосрочной перспективе. Ситуация намечается интересная.