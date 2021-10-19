Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD

Компания QNAP сегодня представила новый компактный NASbook TBS-464, оптимизированный для твердотельных накопителей, на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5105 / N5095 с возможностью увеличения до 2,9 ГГц с поддержкой 8 ГБ памяти DDR4. QNAP TBS-464 оснащен двумя портами 2.5GbE и портами USB 3.2 Gen 1 для ускорения передачи файлов и универсальных приложений на мобильном устройстве. TBS-464 - это тонкое устройство, размер которого составляет всего 1,18 x 9,06 x 6,50 дюйма, а вес - всего 740 г.

NASbook QNAP TBS-464 имеет два слота для твердотельных накопителей M.2 NVMe и поддерживает HybridMount для создания гибридных облачных сред хранения, имеет до двух выходов 4K HDMI 2.0, возможности транскодирования мультимедиа и включает приложение KoiMeeter для проведения видеоконференций и беспроводных презентаций для малого бизнеса.

NASbook QNAP TBS-464 работает под управлением операционной системы QTS 5 и имеет возможность выводить мультимедиа на телевизор или монитор через два выхода HDMI 2.0 с частотой до 4K при 60 Гц, а его емкость может быть увеличена путем подключения расширения хранилища TL и TR.

Комментарии и отзывы NASbook QNAP TBS-464
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD…
Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSDКомпания QNAP сегодня представила новый компактный NASbook TBS-464, оптимизированный для твердотельных на…
Партия обновлений для Apple будут доступны 25 октября…
Партия обновлений для Apple будут доступны 25 октябряСледующая партия обновлений программного обеспечения Apple для всех устройств выйдет ровно через неделю, …
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутент…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутентВ мае Google объявил о планах включить двухфакторную аутентификацию или двухэтапную проверку по умолчанию…
Google прекращает использование службы Fiber TV…
Google прекращает использование службы Fiber TVGoogle объявила, что прекращает использование своей службы Fiber TV и вместо этого пользователям «модерни…
Apple предоставили разработчикам и тестировщикам tvOS 15.1 b…
Apple предоставили разработчикам и тестировщикам tvOS 15.1 b Apple теперь выпускает tvOS 15.1 beta 2 для общедоступных бета-тестеров. Более того, компания также разд…
Stadia: все, что вам нужно знать об облачном игровом сервисе…
Stadia: все, что вам нужно знать об облачном игровом сервисеМир игр меняется отчасти благодаря новым облачным игровым платформам, таким как Google Stadia. Вместо тог…
Проблемы с производительностью процессоров AMD Ryzen на Wind…
Проблемы с производительностью процессоров AMD Ryzen на WindAMD и Microsoft обнаружили две основные проблемы с Windows 11 на Ryzen. Во-первых, Windows 11 может увели…
Темный режим на Windows 11…
Темный режим на Windows 11Windows 11 начнет развертывать свои масштабы для всех уже 5 октября. Он будет доступен в виде бесплатного…
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor