Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD

Компания QNAP сегодня представила новый компактный NASbook TBS-464, оптимизированный для твердотельных накопителей, на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5105 / N5095 с возможностью увеличения до 2,9 ГГц с поддержкой 8 ГБ памяти DDR4. QNAP TBS-464 оснащен двумя портами 2.5GbE и портами USB 3.2 Gen 1 для ускорения передачи файлов и универсальных приложений на мобильном устройстве. TBS-464 - это тонкое устройство, размер которого составляет всего 1,18 x 9,06 x 6,50 дюйма, а вес - всего 740 г.

NASbook QNAP TBS-464 имеет два слота для твердотельных накопителей M.2 NVMe и поддерживает HybridMount для создания гибридных облачных сред хранения, имеет до двух выходов 4K HDMI 2.0, возможности транскодирования мультимедиа и включает приложение KoiMeeter для проведения видеоконференций и беспроводных презентаций для малого бизнеса.

NASbook QNAP TBS-464 работает под управлением операционной системы QTS 5 и имеет возможность выводить мультимедиа на телевизор или монитор через два выхода HDMI 2.0 с частотой до 4K при 60 Гц, а его емкость может быть увеличена путем подключения расширения хранилища TL и TR.