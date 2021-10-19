Портативный NASbook QNAP TBS-464, оптимизированный для SSD…

NASbook QNAP TBS-464 имеет два слота для твердотельных накопителей M.2 NVMe и поддерживает HybridMount для создания гибридных облачных сред хранения, имеет до двух выходов 4K HDMI 2.0, возможности транскодирования мультимедиа и включает приложение KoiMeeter для проведения видеоконференций и беспроводных презентаций для малого бизнеса.
NASbook QNAP TBS-464 работает под управлением операционной системы QTS 5 и имеет возможность выводить мультимедиа на телевизор или монитор через два выхода HDMI 2.0 с частотой до 4K при 60 Гц, а его емкость может быть увеличена путем подключения расширения хранилища TL и TR.