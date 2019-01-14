Портативный инструмент Spryng для восстановления мышц ног

На выставке CES 2019 компания Spryng продемонстрировала портативный инструмент для восстановления мышц ног.

Они предназначены для ускорения вашего восстановления после бега, уменьшение мышечной боли. В Spryng есть три различных режима интенсивный и модельный, но больше внимания уделяется активному сжатию, которое положительно влияет на ваше кровообращение. Компрессионная терапия имеет ощутимые преимущества для таких проблем как тромбоз глубоких вен, диабет и многое другое.

С помощью инфракрасного излучателя и приемника на паре оберток их можно использовать синхронно или по отдельности. Стоимость Spryng составляет 129 долларов.