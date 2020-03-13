Портативный массажёр Xiaomi Leravan LF H105

Xiaomi Leravan LF H105-это портативный массажёр для тела.
Массажер можно прикрепить на ногу, руку, бедро и спину.
В зависимости от части тела, меняется лепестки которые идут в комплекте.
Xiaomi Leravan LF H105 работает от аккумулятора, которого хватает на 1.5 часа массажа, но одна сессия массажа длится всего лишь 15 минут. На корпусе массажера разместили кнопку включения, выключения и несколько кнопок для регулировки интенсивности массажа.
Ещё массажером можно управлять с помощью смартфона, установив в него фирменное приложение.
Продают массажёр Xiaomi Leravan LF H105 на AliExpress за 37 долларов.