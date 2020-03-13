Портативный массажёр Xiaomi Leravan LF H105

2020-03-13, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Leravan LF H105; [54]
Xiaomi Leravan LF H105-это портативный массажёр для тела.

Массажер можно прикрепить на ногу, руку, бедро и спину.

В зависимости от части тела, меняется лепестки которые идут в комплекте.

Xiaomi Leravan LF H105 работает от аккумулятора, которого хватает на 1.5 часа массажа, но одна сессия массажа длится всего лишь 15 минут.

На корпусе массажера разместили кнопку включения, выключения и несколько кнопок для регулировки интенсивности массажа.

Ещё массажером можно управлять с помощью смартфона, установив в него фирменное приложение.

Продают массажёр Xiaomi Leravan LF H105 на AliExpress за 37 долларов.


Комментарии и отзывы Xiaomi Leravan LF H105
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