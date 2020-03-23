Портативный триммер Xiaomi Enchen

Китайская компания Xiaomi представила портативный триммер с названием Enchen.

С помощью триммера Xiaomi Enchen , вы легко сможете самостоятельно сделать себе стрижку, так как в триммере применяется нанокерамическая режущая головка, которая в 1.6 раза тверже нержавеющей стали.

Номинальная мощность триммера составляет 5 Вт. При работе используется мощный мотор со скоростью вращения 4500 об/мин в стандартном режиме, а в режиме турбо скорость достигает до 5800 об/мин.

Работает машинка от аккумулятора, заряжается через разъем Type-C, а одного заряда аккумулятора хватит на 90 минут работы.

Приобрести можно триммер Xiaomi Enchen на AliExpress за 16 долларов.