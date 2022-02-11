Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим Deathmatch 4 на 4

Февральский патч PUBG: New State уже вышел, принеся с собой кучу нового контента и улучшений, в том числе новый режим боя насмерть вместе с тремя новыми видами оружия, две новые настройки оружия, совместную функцию возрождения/найма, систему подарков во внутриигровом магазине. Конечно, здесь есть целый ряд изменений баланса, включая исправления ошибок, обновления игрового процесса и оптимизацию производительности, завершающие патч этого месяца для PUBG: New State.

Самым заметным дополнением сегодняшнего обновления является новый режим Deathmatch 4 на 4 под названием Round Deathmatch. Две команды сражаются на новой карте Арены, и первая команда, выигравшая четыре из семи матчей, побеждает.

Помимо нового режима Deathmatch, игроки могут ожидать улучшений для Team Deathmatch. Карта Станции была переработана, чтобы предложить больше места, а также был переработан интерфейс Team Deathmatch. Также добавлено новое оружие, в том числе MP5K, арбалет и DSR-1.

Совместная игра теперь предлагает новую механику оживления, где до трех членов команды могут оживлять товарищей по команде. Чем больше людей в команде тем быстрее будет идти восстановление здоровья.
Комментарии и отзывы PUBG: New State
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