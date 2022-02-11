Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим Deathmatch 4 на 4

Самым заметным дополнением сегодняшнего обновления является новый режим Deathmatch 4 на 4 под названием Round Deathmatch. Две команды сражаются на новой карте Арены, и первая команда, выигравшая четыре из семи матчей, побеждает.
Помимо нового режима Deathmatch, игроки могут ожидать улучшений для Team Deathmatch. Карта Станции была переработана, чтобы предложить больше места, а также был переработан интерфейс Team Deathmatch. Также добавлено новое оружие, в том числе MP5K, арбалет и DSR-1.
Совместная игра теперь предлагает новую механику оживления, где до трех членов команды могут оживлять товарищей по команде. Чем больше людей в команде тем быстрее будет идти восстановление здоровья.