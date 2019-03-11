Последнее обновление Windows 10 снижает производительность в игре

Если вы заметили сниженную производительность в игре после обновления Windows 10, вы не одиноки. Microsoft подтвердила, что обнаружена ошибка, приводящая к снижению производительности графических карт при запуске некоторых игр

Проблема заключается в февральском обновлении для Windows 10 версии 1809 (KB4482887), которое было выпущено 1 марта. Компания уже работает над решением и предоставит обновление в следующем выпуске. До этого времени вы можете удалить обновление как временное исправление. Пользователи уже обратились к Reddit со своими жалобами, ссылаясь на "огромные скачки лагов" в таких играх, как Call of Duty 4 и Modern Warfare 2 . Проблема, похоже, не ограничивается конкретным оборудованием, поэтому не имеет значения, используете ли вы оборудование AMD, Intel или NVIDIA.