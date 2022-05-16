Последнее обновление для Windows 10 и 11 вызвало сбои в некоторых сервисах

Несколько дней назад Microsoft начала развертывание майского обновления, которое теперь доступно для всех поддерживаемых версий операционной системы Windows. Выяснилось, что данное обновление несет с собой не только исправления, но и проблемы, которые выражаются в нарушении функционирования некоторых сервисов. Компания уже признала наличие проблемы.

Как сообщается, это KB5013943 для Windows 11 (сборка 22000.675) и KB5013942 для Windows 10 (сборки 19043.1706, 19042.1706 и 19041.1706). Установка накопительного обновления может привести к сбоям проверки подлинности клиентской и серверной ОС в ряде служб, включая сервер политики сети, службу маршрутизации и удаленного доступа, расширяемый протокол проверки подлинности и защищенный расширяемый протокол проверки подлинности. Согласно источнику, проблема связана с тем, как контроллер домена обрабатывает сопоставление сертификатов с учетными записями компьютеров пользователей. Проблема не затрагивает клиентские и серверные версии ОС, не контролируемые доменом. Microsoft в настоящее время работает над патчем, который исправит упомянутые ошибки.
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