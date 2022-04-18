Поставщик Apple TSMC планирует начать производство 3-нм чипов во второй половине 2022 года

Apple работает над несколькими новыми Mac и четырьмя различными вариантами чипа M2. Ожидается, что компания выпустит новые компьютеры Mac в конце этого года, в том числе обновленный MacBook Pro начального уровня, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini и MacBook Air. Более того, партнер Apple по производству чипов, компания TSMC, готовится перейти к серийному производству своих 3-нм чипов во второй половине 2022 года.

Ожидается, что поставщик будет обрабатывать от 30 000 до 35 000 пластин, изготовленных по 3-нм техпроцессу. Чипы Apple, основанные на 3-нм техпроцессе TSMC, будут использоваться для iPhone, iPad и компьютеров Mac. Чего пользователи могут ожидать, так это повышения производительности и увеличения времени автономной работы благодаря менее энергоемкому характеру чипов. Ходят слухи, что чипы Apple M3 для Mac содержат до четырех кристаллов, что позволяет использовать до 40 ядер процессора. Напротив, чип M1 имеет только 8-ядерный процессор, а чипы M1 Pro и M1Max имеют 10-ядерный процессор.