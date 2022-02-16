Поставки устройств AR/VR в 2022 году увеличились до 14,19 миллиона единиц.

Тема Метавселенной побудила бренды активно планировать и стимулировать отгрузку продукции. Однако рынок устройств AR/VR еще не испытал взрывного роста из-за двух факторов: нехватки компонентов и сложности разработки новых технологий. Кроме того, из-за косметических и размерных соображений более сложный оптически и технически дизайн Pancake стал первым выбором для новых продуктов высокого класса. Кроме того, различные встроенные технологии отслеживания с обратной связью, такие как отслеживание взгляда и 6DoF, играют ключевую роль в улучшении иммерсивного опыта пользователя, еще больше влияют на ход разработки нового продукта в целом. Oculus Quest 2, который стоит от 200 до 400 долларов США, в настоящее время является самым популярным устройством AR/VR на потребительском рынке.