Поставки устройств AR/VR в 2022 году увеличились до 14,19 миллиона единиц.

Согласно исследованию TrendForce, поставки устройств AR/VR увеличились до 14,19 млн единиц в 2022 году с годовым темпом роста 43,9%. Импульс роста обусловлен повышенным спросом на удаленную интерактивность в связи с пандемией, а также стратегией снижения цен Oculus Quest 2. Microsoft HoloLens 2 и Oculus Quest 2 занимают первое место на рынке AR и VR.

Тема Метавселенной побудила бренды активно планировать и стимулировать отгрузку продукции. Однако рынок устройств AR/VR еще не испытал взрывного роста из-за двух факторов: нехватки компонентов и сложности разработки новых технологий. Кроме того, из-за косметических и размерных соображений более сложный оптически и технически дизайн Pancake стал первым выбором для новых продуктов высокого класса. Кроме того, различные встроенные технологии отслеживания с обратной связью, такие как отслеживание взгляда и 6DoF, играют ключевую роль в улучшении иммерсивного опыта пользователя, еще больше влияют на ход разработки нового продукта в целом. Oculus Quest 2, который стоит от 200 до 400 долларов США, в настоящее время является самым популярным устройством AR/VR на потребительском рынке.