Потрясающий концепт Toyota GR GT3 представлен в Токийском автосалоне

Подход Toyota GR GT3 заключается в коммерциализации автомобилей для автоспорта, а не просто в адаптации серийных автомобилей для соревнований. Его намерение состоит в том, чтобы применить технологии и опыт, полученные во время участия в автоспорте, для разработки автомобилей как для соревнований, так и для массового производства.
Будет построено всего 500 экземпляров нового Toyota GR GT3 и они будут доступны исключительно в Японии. Вес автомобиля уменьшился примерно на 20 кг, его ширина была увеличена на 10 мм для улучшения аэродинамических характеристик, а его высота была уменьшена на 10 мм, чтобы понизить центр тяжести.