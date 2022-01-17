Потрясающий концепт Toyota GR GT3 представлен в Токийском автосалоне

Toyota представила свой новый концепт Toyota GR GT3 в Токийском автосалоне, они также продемонстрировали GRM Yaris, который является эксклюзивным для японского рынка. Приверженность Toyota Gazoo Racing к разработке привлекательных, ориентированных для водителей автоспорта подтверждается сегодняшним дебютом нового концепта GR GT3.

Подход Toyota GR GT3 заключается в коммерциализации автомобилей для автоспорта, а не просто в адаптации серийных автомобилей для соревнований. Его намерение состоит в том, чтобы применить технологии и опыт, полученные во время участия в автоспорте, для разработки автомобилей как для соревнований, так и для массового производства.

Будет построено всего 500 экземпляров нового Toyota GR GT3 и они будут доступны исключительно в Японии. Вес автомобиля уменьшился примерно на 20 кг, его ширина была увеличена на 10 мм для улучшения аэродинамических характеристик, а его высота была уменьшена на 10 мм, чтобы понизить центр тяжести.