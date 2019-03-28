Повязка для лучшего сна Philips SmartSleep

Добейтесь лучшего сна, надев головную повязку Philips SmartSleep.

Этот головной убор сочетается с приложением, также клинически доказано, что он улучшает качество вашего сна. Разработанная совместно с врачами и исследователями, повязка SmartSleep Headband предназначена для тех, кто спит менее семи часов и ощущает недосып.

Повязка включает 30 адгезивных датчика. Повязка SmartSleep Headband предлагает пользователям безреагентное решение для улучшения сна. С повязкой, вы проснетесь бодрым и с зарядом энергии. Благодаря приложению, утром вы сможете увидеть все ваши метрики сна.