Правительство Индии хочет разработать новую операционную систему для смартфонов

Правительство Индии и Министерство электроники и информационных технологий рассматривают возможность разработки собственной операционной системы для смартфонов, которая могла бы конкурировать с Android и iOS.

Пока чиновники ищут стартапы и академические институты, которые хотят участвовать в данном проекте, государственный министр по электронике и информационным технологиям Союза Раджив Чандрасекар считает, что для существования еще одной ОС достаточно места, поэтому политика по началу ее разработки находится в разработке. Были многочисленные попытки разработать конкурирующую ОС от крупных компаний, таких как Samsung, BlackBerry, Palm и Microsoft, но все они потерпели неудачу. Единственным активным конкурентом на данный момент является HarmonyOS от Huawei.
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