Представлен 100-долларовый планшет Doogee T10

Компания Doogee пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью T10, полноценная презентация которой ожидается 1 ноября. Ориентировочная цена новинки составляет всего 100 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 10-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 8300 мАч, слотами для двух SIM-карт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, алюминиевым корпусом толщиной 7,5 мм и массой 430 граммов.

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