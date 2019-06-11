Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов. Новинка характеризуется поддержкой многопоточности, 72 МБ кэш-памяти в сумме (всех уровней), базовой частотой в 3,5 ГГц, максимальной в 4,7 ГГц и довольно экономным уровнем TDP в 105 Вт. Уже сейчас известно, что даже базовые версии системных плат на чипсете AMD X570 будут стоить около 200 долларов, а потому связка из нового процессора и материнской платы будет стоить примерно 1000 долларов.