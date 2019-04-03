Представлен 56-ядерный серверный процессор Intel Xeon Platinum 9282

Компания Intel представила несколько новых серверных продуктов, среди которых серверные процессоры Cascade Lake-SP, Cascade Lake-AP, программируемые матрицы Agilex, память Optane и сетевые адаптеры. Среди всех новинок выделяется второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, топовым представителем которого является 56-ядерный Xeon Platinum 9282. Он характеризуется поддержкой многопоточности, 12-канальным контроллером памяти, частотой 2,6/3,8 ГГц и TDP 400 Вт. Также отметим новые процессоры Cascade Lake-SP, самым производительным из которых является 28-ядерный Xeon Platinum 8280 с поддержкой многопоточности, частотами 2,7/4 ГГц и TDP на уровне 205 Вт. Его цена составляет 10000 долларов.