Представлен 75-дюймовый телевизор TCL Thunderbird 6 Pro 2024

Недавно компания TCL выпустила 55- и 65-дюймовые телевизоры Thunderbird 6 Pro 2024, а сегодня была представлена 75-дюймовая модель. Новинка характеризуется панелью с подсветкой MiniLED, пиковой яркостью 1300 кд/м2, 640 зонами подсветки, кадровой частотой 144 Гц, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, акустической системой формата 2.1 суммарной мощностью 50 Вт, задним сабвуфером на 20 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.1 FRL с пропускной способностью 48 Гбит/с и поддержкой разрешения 4K с частотой обновления 144 Гц, однокристальной системой MediaTek MT9653 с графическим адаптером Mali G52 MC1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена телевизора составляет 690 долларов.