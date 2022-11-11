Представлен Alienware Aurora R15 с RTX 40

Большинство пользователей не покупает компьютеры в сборе, особенно если речь идёт об игровых решениях, так как при желании и небольшом наборе навыков можно легко собрать производительный компьютер, который не будет уступать компьютеру в сборе, а, скорее всего, даже будет более производительным, да ещё и дешевле. Но Alienware Aurora R15 — совсем другое дело. Это достаточно производительный компьютер, который выглядит очень стильно, у него имеется передовое железо и это именно тот случай, когда пользователь может купить компьютер, подключить к нему монитор и сразу играть без необходимости копаться в кабелях, настраивать что-то и всё в таком духе. Конечно, вариант для людей с большим кошельком, но на рынке геймеров таких точно предостаточно.

Основное преимущество компьютера Alienware Aurora R15 в его корпусе — производитель использует весьма интересную конструкцию, которая позволяет легко продувать корпус и при этом никаких проблем с вентиляторами или созданием естественного потока воздуха тоже не будет. Из интересного стоит выделить ещё и тот момент, что здесь будут установлены видеокарты RTX 40, что потенциально позволяет не стоять в цифровых очередях, а купить компьютер сразу с видеокартой. Конечно, придётся подождать официальных тестов и только после этого смотреть уже на цены и сравнивать с готовыми сборками или решениями от пользователей, но это, безусловно, очень стильное решение, которое привлекает внимание даже при высокой цене.
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