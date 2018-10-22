Представлен Barebone-комплект Shuttle SH310R4

Компания Shuttle представила Barebone-комплект SH310R4, который позволяет построить компактный игровой ПК на основе процессоров Intel в исполнении LGA 1151. Новинка получила системную плату на чипсете H310, которая поддерживает установку двух модулей оперативной памяти DDR4, трех накопителей с интерфейсом SATA III, одного SSD формата M.2 2280, а также не самой мощной видеокарты. Новинку также оснастили блоком питания мощностью 300 Вт, интерфейсами USB 3.1 (x4), USB 2.0 (x4), HDMI, DisplayPort, VGA, RJ45 и аудиоразъёмами. Габариты системы равны 328:215:190 мм.