Представлен Brabus Porsche Taycan Turbo S

Компания BRABUS использовала самые современные технологии 3D-сканирования для разработки точно подогнанных аэродинамических компонентов, которые были окончательно обработаны в аэродинамической трубе. Передняя часть Taycan получила спортивную подтяжку с помощью специально изготовленных компонентов кузова BRABUS. Карбоновый передний спойлер BRABUS с клапанами на обоих концах делает вид спереди еще более динамичным. Более того, его сложная форма уменьшает подъемную силу передней оси на высоких скоростях.
Карбоновая отделка боковых воздухозаборников в сочетании с центральной карбоновой окантовкой передней камеры придает автомобилю еще более эффектный вид. Кроме того, эта окантовка улучшает приток воздуха к радиаторам, а специально изготовленная накладка для боковых отверстий в передней панели оптимизирует подачу охлаждающего воздуха к передним тормозам.