Представлен Brabus Porsche Taycan Turbo S

Brabus объявил о выпуске нового автомобиля Brabus Porsche Taycan Turbo S, который получил ряд улучшений по сравнению со стандартным Taycan. Новый Brabus Porsche Taycan Turbo S поставляется с 22-дюймовыми коваными дисками Brabus Monoblock, обновленным интерьером, обвесом и многим другим.

Компания BRABUS использовала самые современные технологии 3D-сканирования для разработки точно подогнанных аэродинамических компонентов, которые были окончательно обработаны в аэродинамической трубе. Передняя часть Taycan получила спортивную подтяжку с помощью специально изготовленных компонентов кузова BRABUS. Карбоновый передний спойлер BRABUS с клапанами на обоих концах делает вид спереди еще более динамичным. Более того, его сложная форма уменьшает подъемную силу передней оси на высоких скоростях.

Карбоновая отделка боковых воздухозаборников в сочетании с центральной карбоновой окантовкой передней камеры придает автомобилю еще более эффектный вид. Кроме того, эта окантовка улучшает приток воздуха к радиаторам, а специально изготовленная накладка для боковых отверстий в передней панели оптимизирует подачу охлаждающего воздуха к передним тормозам.

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