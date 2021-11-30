Представлен Genesis G90 2022 года

Компания Genesis опубликовала несколько фотографий внешнего вида своего нового седана Genesis G90 2022 года, который призван соперничать с Mercedes S Class, Audi A8 и BMW 7 Series. Genesis G90 следующего поколения получит ряд изменений в дизайне и обновлениях, он будет доступен как в стандартной версии, так и в версии с длинной колесной базой.

Передний экстерьер модели состоит из новой решетки Crest Grille и изящных фонарей Two-Line, напоминающих эмблему бренда. Решетка Crest выводит роскошный вид G90 на новый уровень благодаря своей многослойной архитектуре, которая состоит из двух шаблонов G-Matrix, наложенных друг на друга для создания трехмерного эффекта.

Фары Two-Line, расположенные по обеим сторонам решетки, оснащены тончайшими лампами конструкции Two-Line от Genesis. Путем пересечения линз дневных ходовых огней с лучами ближнего света, работающими по технологии MLA (Micro Lens Array), обеспечивают тонкие линии фар.