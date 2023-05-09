Представлен ИИ, создающий 3D-объекты по текстовой подсказке

Мы уже видели модели искусственного интеллекта, которые создают детализированное видео по текстовым подсказкам или работают как чат-бот на вашем смартфоне. Теперь OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, представила модель Shap-E, которая генерирует трёхмерные объекты, которые можно открыть в Microsoft Paint 3D или даже преобразовать в файл STL для печати на одном из современных 3D-принтеров. Модель Shap-E доступна бесплатно на GitHub и работает локально на вашем компьютере. После загрузки всех файлов и моделей ей не нужно подключаться к интернету и, что самое важное, для её использования не требуется ключ API OpenAI, поэтому вам не придётся платить за доступ к использованию сервиса.

Однако запустить Shap-E действительно сложно. OpenAI почти не предоставляет инструкций, просто говоря вам использовать команду консоли в Python для её установки. Однако компания не указывает компоненты, необходимые для её работы. В итоге многие пользователи жалуются, что им приходится потратить до десяти часов на то, чтобы развернуть всю необходимую инфраструктуру. Но в конечном итоге пользователь получает действительно качественное решение — он может легко по текстовым подсказкам создавать объёмные модели чего-либо, после чего сохранять их для дальнейшего использования. Очень крутая вещь, особенно для тех, кто занимается моделированием и иногда нуждается в референсе или даже базовом объекте для работы. Интересно, будут ли модель развивать.
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