Представлен ИИ, создающий 3D-объекты по текстовой подсказке

Однако запустить Shap-E действительно сложно. OpenAI почти не предоставляет инструкций, просто говоря вам использовать команду консоли в Python для её установки. Однако компания не указывает компоненты, необходимые для её работы. В итоге многие пользователи жалуются, что им приходится потратить до десяти часов на то, чтобы развернуть всю необходимую инфраструктуру. Но в конечном итоге пользователь получает действительно качественное решение — он может легко по текстовым подсказкам создавать объёмные модели чего-либо, после чего сохранять их для дальнейшего использования. Очень крутая вещь, особенно для тех, кто занимается моделированием и иногда нуждается в референсе или даже базовом объекте для работы. Интересно, будут ли модель развивать.