Представлен Mac Pro на процессоре M2 Ultra

Видимо, компания Apple окончательно завершает своё отделение от продукции Intel с новым Mac Pro, использующим M2 Ultra. При желании и финансовых возможностях пользователь может собрать данный компьютер со 192 ГБ оперативной памяти, хотя стартовая цена, которая составляет 6299, подразумевает заметно меньше ОЗУ. Соответственно, пользователь может выбрать то, что ему нужнее и по карману, а продажи начнутся уже на следующей неделе. Важно отметить, что каждый Mac Pro будет оснащён процессором M2 Ultra с 24 ядрами центрального процессора и 76 ядрами графической подсистемы. Корпус имеет ту же физическую конструкцию, что и последний Mac Pro на Intel Xeon, плюс будет доступен специальный вариант для монтажа в стойку сервера.

Вместо использования опциональной карты AfterBurner для обработки видео в формате ProRes, новый компьютер, по информации производителя, будет обладать мощностью семи карт AfterBurner — он может обрабатывать одновременно 22 видеопотока в формате ProRes. Также в Mac Pro есть 8 портов Thunderbolt, а также два порта Ethernet. Кроме того, теперь потенциальному покупателю будут доступны карты расширения PCIe Gen 4 с пятью слотами для видеоадаптеров, сетевых карт, аудиокарт и карт расширения. Однако пока нет информации о графических картах от сторонних производителей, так что, вероятно, они поддерживаться компьютером не будут. Изначально Apple заявила, что её переход от процессоров Intel на собственные решения займёт ровно два года. Это было в 2020 году и хотя Mac Pro слегка задержался, он выглядит невероятно мощной машиной.
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