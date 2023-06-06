Представлен Mac Pro на процессоре M2 Ultra

Вместо использования опциональной карты AfterBurner для обработки видео в формате ProRes, новый компьютер, по информации производителя, будет обладать мощностью семи карт AfterBurner — он может обрабатывать одновременно 22 видеопотока в формате ProRes. Также в Mac Pro есть 8 портов Thunderbolt, а также два порта Ethernet. Кроме того, теперь потенциальному покупателю будут доступны карты расширения PCIe Gen 4 с пятью слотами для видеоадаптеров, сетевых карт, аудиокарт и карт расширения. Однако пока нет информации о графических картах от сторонних производителей, так что, вероятно, они поддерживаться компьютером не будут. Изначально Apple заявила, что её переход от процессоров Intel на собственные решения займёт ровно два года. Это было в 2020 году и хотя Mac Pro слегка задержался, он выглядит невероятно мощной машиной.