Представлен Manhart MH8 700 Cabriolet…

Центральным элементом преобразования является, конечно же, радикальный апгрейд двигателя: восьмицилиндровый двигатель с турбонаддувом был модернизирован до мощности 710 л.с. и максимального крутящего момента 925 Нм. Это произошло благодаря переназначению ECU в сочетании с турбонагнетателями MANHART, которые более мощные, чем стандартные, а также с новым промежуточным охладителем и спортивными воздушными фильтрами. К этому следует добавить выхлопную систему MANHART из нержавеющей стали с клапаном управления, которая не только издает захватывающий звук, но и улучшает внешний вид благодаря четырем карбоновым выхлопным патрубкам. Одновременно с модификацией двигателя модернизируется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.