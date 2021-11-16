Представлен Manhart MH8 700 Cabriolet

Manhart взял BMW M850i ​​и доработал его, представив свой новый Manhart MH8 700 Cabriolet. Manhart MH8 700 Cabriolet имеет 710 лошадиных сил и 925 Нм крутящего момента, что выше 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента у стандартного M850i.

Центральным элементом преобразования является, конечно же, радикальный апгрейд двигателя: восьмицилиндровый двигатель с турбонаддувом был модернизирован до мощности 710 л.с. и максимального крутящего момента 925 Нм. Это произошло благодаря переназначению ECU в сочетании с турбонагнетателями MANHART, которые более мощные, чем стандартные, а также с новым промежуточным охладителем и спортивными воздушными фильтрами. К этому следует добавить выхлопную систему MANHART из нержавеющей стали с клапаном управления, которая не только издает захватывающий звук, но и улучшает внешний вид благодаря четырем карбоновым выхлопным патрубкам. Одновременно с модификацией двигателя модернизируется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.