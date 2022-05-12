Представлен Mercedes AMG CLA 45 Edition 55

Mercedes Benz выпустил специальную версию своего AMG CLA — Mercedes AMG CLA 45 Edition 55. Автомобиль запускается, к 55-летию AMG, и будет выпущено всего 55 единиц автомобиля в США.

В комплектацию специальной модели Edition 55 входит пакет аэродинамики AMG. Он состоит из переднего фартука с большим передним сплиттером и дополнительными крыльями, заднего антикрыла AMG, дефлекторов на имитациях боковых воздухозаборников заднего фартука и лопасти диффузора, окрашенных в глянцево-черный цвет. Эти компоненты, служат для улучшения ходовых качеств автомобиля на высоких скоростях.

Пакет AMG Night и AMG Night II также улучшают динамичный внешний вид AMG CLA 45 «Edition 55». Передний сплиттер и декоративные элементы в наружных воздухозаборниках, а также вставки в боковых панелях порогов AMG, декоративная планка поясной линии, декоративная планка оконной линии и корпуса наружных зеркал выполнены в глянцево-черном цвете. Кроме того, 4-дверное купе имеет отделку выхлопной трубы, отделанную черным хромом, и теплоизоляционное темное тонированное стекло.