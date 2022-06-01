Представлен Mercedes AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition

Mercedes Benz запускает новую специальную версию своего AMG E 63 S — Mercedes AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition. Новый AMG E 63 S 4MATIC+ Final Edition будет доступен в кузовах седан и универсал, и автомобиль получит ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью.

Final Edition доступен исключительно в матовом графитово-сером цвете Magno. 20-дюймовые кованые диски AMG с крестообразными спицами, аэродинамически оптимизированные, полированные, черные с глянцевым покрытием, подчеркивают особый статус, равно как и эмблема AMG на задней стойке и фольга по бокам автомобиля.

К этому добавляется ночной пакет AMG. Он включает в себя многочисленные элементы экстерьера в глянцевом черном цвете: передний сплиттер переднего бампера AMG, вставки в боковых панелях порогов AMG, элемент отделки в передних крыльях, декоративные планки поясной линии и окантовку окон, корпуса наружных зеркал и декоративная планка заднего бампера AMG. Также в пакет входит теплозащитное темное тонированное стекло средней стойки. Две трапециевидные черные хромированные сдвоенные накладки на выхлопные трубы образуют соответствующую отделку задней части.