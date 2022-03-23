Представлен Mercedes AMG G 63 Edition 55

Компания Mercedes Benz представила специальную версию своего G-класса Mercedes AMG G 63 Edition 55, автомобиль отмечает 55-летие AMG. Mercedes AMG G 63 Edition 55 основан на AMG G 63 и получил ряд улучшений по сравнению со стандартным автомобилем.

Mercedes‑AMG G 63 «Edition 55» доступен в цвете "черный обсидиан металлик" или "белый свет". Цвета обеих сторон автомобиля соответствуют эмблеме AMG. Захватывающие контрасты обеспечивают 22-дюймовые кованые диски AMG с крестообразными спицами, матовой окраской цвета «серый тантал» и полированным ободом. Крышка топливного бака из серебристого хрома с надписью AMG также свидетельствует о большом внимании к деталям.

Интерьер характеризуется контрастом черного и красного цветов. Накладки на пороги из нержавеющей стали с надписью AMG с красной подсветкой приветствуют водителя. В тон черным коврикам AMG, изготовленным из высококачественного велюра, добавлена ​​красная контрастная строчка и красная вытканная надпись «Edition 55». Руль AMG Performance из микроволокна DINAMICA также отмечен значками «AMG» и «55», что делает специальную модель эксклюзивным транспортным средством для коллекционирования. Сиденья AMG особого дизайна обиты двухцветной кожей наппа классического красно-черного цвета. Эксклюзивную атмосферу интерьера дополняют декоративные элементы AMG из матового карбона.