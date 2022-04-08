Представлен Mini Cooper S Convertible Resolute Edition

Mini представила новую версию своего Mini Cooper S, Mini Cooper S Convertible Resolute Edition, автомобиль получил ряд улучшений по сравнению со стандартным автомобилем. Обновление включает в себя несколько новых легкосплавных дисков, эксклюзивную окраску, новый дизайн интерьера и многое другое. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил.

MINI Cooper S Convertible отличается классическим спортивным стилем, бодрящей открытостью и особенно экстравагантным видом. Он доступен в версии Resolute Edition – как раз к предстоящему весеннему сезону. Эксклюзивный, точно согласованный дизайн и особенности оснащения модели Resolute Edition добавляют новые акценты, ориентированные на индивидуальный стиль и максимальное удовольствие от вождения на свежем воздухе. Кабриолет MINI Cooper S в версии Resolute Edition впервые появится в дилерских центрах в марте 2022 года.

Четырехместный автомобиль с открытым верхом от британского премиум-бренда на данный момент является единственным в мире кабриолетом премиум-класса в сегменте малолитражных автомобилей. В Resolute Edition его внешний вид одновременно эксклюзивен и безошибочен. Мощный двигатель MINI Cooper S Convertible в версии Resolute Edition обеспечивает особенно энергичную встречу с ветром: 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 178 л.с. с технологией MINI TwinPower Turbo обеспечивает ускорение с места до 100 км/ч за 7,2 секунды.
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