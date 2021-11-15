Представлен Novitec Ferrari Roma

Novitec представила свой Novitec Ferrari Roma, и этот автомобиль получил ряд улучшений по сравнению со стандартным Ferrari Roma. Новый Novitec Ferrari Roma имеет мощность 704 лошадиных сил и 882 Нм крутящего момента, он оснащен 3,9-литровым двигателем с двойным турбонаддувом.

Автомобиль разгоняется от 0 до 62 миль в час всего за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

NOVITEC десятилетиями занимается профессиональной настройкой двигателей, чтобы автомобили Ferrari стали еще динамичнее и быстрее. В то время как внутренняя часть 3,9-литрового твин-турбо V8 в носовой части Roma осталась нетронутой, периферийные устройства были изменены на нескольких уровнях расширения. Чтобы еще больше оптимизировать подачу мощности, инженеры тюнера разработали модифицированные элементы управления для электронной системы управления двигателем. Все выходные уровни используют модуль управления NOVITEC N-TRONIC, который вводит специально откалиброванное отображение для впрыска и зажигания. Он также модернизирует электронный контроль давления наддува. Эти меры приносят пользу не только по мощности. Они также дополнительно оптимизируют реакцию дроссельной заслонки и мощное ускорение на передаче. Кроме того, NOVITEC предлагает высокоэффективные катализаторы, улучшающие производительность.