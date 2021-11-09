Представлен Porsche Panamera Platinum Edition

Компания Porsche объявила о выпуске новой эксклюзивной версии своего Panamera - Porsche Panamera Platinum Edition. Porsche Panamera Platinum Edition - это новая специальная версия Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid.

Panamera Platinum Edition легко идентифицируется снаружи по аппликациям, окрашенным исключительно в платину: воздуховыпускные планки за передними колесами, логотип Porsche и обозначение модели сзади, а на гибридных моделях - логотип e-hybrid на боковой крышке. Кроме того, в качестве опции доступны 20-дюймовые диски Panamera Style цвета Platinum.

Роскошные элементы интерьера: спортивное рулевое колесо GT и усилитель рулевого управления, система помощи при смене полосы движения, двери с мягким закрыванием и системой Comfort Entry, комфортные передние сиденья с электроприводом в 14 направлениях и пакетом памяти, задние сиденья с подогревом, BOSE® Surround. Аудиосистема, пакет отделки салона из матового алюминия черного цвета и герб Porsche на подголовниках. Кроме того, интерьер отличается эксклюзивными отличительными чертами: накладки на пороги изготовлены из матового алюминия черного цвета и украшены логотипом Platinum Edition. Кроме того, все модели Platinum Edition в стандартной комплектации оснащены аналоговыми часами на приборной панели.

Комментарии и отзывы Porsche Panamera Platinum Edition
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