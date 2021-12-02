Представлен Project MAYBACH

К сожалению, недавно ушел из жизни известный модельер Вирджил Абло, он работал над новым проектом с Mercedes Benz, Project MAYBACH.

В отличие от всего, что было разработано Mercedes-Benz, каждый элемент Project MAYBACH был создан с нуля. Вирджил Абло в сотрудничестве с Горденом Вагенером интерпретировал роскошную идентичность Mercedes-Maybach с помощью нового языка дизайна и раздвинул границы функциональности, стиля и совместного творчества. Вдохновленное природой и реконструкцией традиционного столичного бренда в четко выраженной внедорожной среде, 2-местный электромобиль-внедорожник сочетает в себе огромные пропорции Gran Turismo, большие внедорожные колеса и отличительное навесное оборудование.