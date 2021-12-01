Представлен Vauxhall Astra Sports Tourer

Компания Vauxhall представила универсальную версию своей Astra, Vauxhall Astra Sports Tourer, автомобиль поступит в продажу в следующем году. Новый Astra Sports Tourer будет поставляться с рядом вариантов двигателей, включая плагин-гибридную модель мощностью 225 л.с., а также различные дизельные и бензиновые двигатели.

Новинка будет доступна с подключаемым гибридным двигателем сразу после запуска, что сделает его первым электрифицированным универсалом британского автопроизводителя. Вместе со своим пятидверным братом-хэтчбеком стильный AstraTourer является истинным заявлением дизайна и первым универсалом Vauxhall, воплощающим в себе новую смелую и чистую философию дизайна. Передняя часть Vauxhall Vizor имеет единую чистую панель с новым логотипом Griffin и различными средствами безопасности для водителя, которые помогают Astra Sports Tourer добиться чистой и острой передней части. На передней панели Vizor также расположены светодиодные фары и фронтальная камера.
Комментарии и отзывы Vauxhall Astra Sports Tourer
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