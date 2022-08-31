Представлен анаморфотный кинообъектив Sirui 100mm T2.9 1.6х

Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделями Sirui 35mm и 100mm T2.9 1.6х, а также анаморфотным адаптером 1.25x. В рамках краудфандинговой кампании каждая из новинок оценена в 1280 долларов. Объективы предназначены для камер с креплением Canon RF, L, Sony E и Nikon Z. Что до адаптера 1.25x, то он позволяет увеличить коэффициент сжатия. Адаптер характеризуется задней резьбой 82 мм, массой 650 граммов и длину 4.65 см. Его можно установить к передней части анаморфотных объективов Sirui 1.6x или другой сферической линзе с диаметром переднего фильтра 82 мм. Минимальная дистанция фокусировки при его использовании составляет 80 см. Разумеется, использование адаптера не лишает объективы их фирменных особенностей, таких как широкоэкранное соотношение сторон и синие блики.