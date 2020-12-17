Представлен анаморфотный объектив Sirui 24mm F2.8

Компания Sirui Optical представила новый анаморфотный объектив Sirui 24mm F2.8, который предназначен для беззеркальных камер с креплениями Micro Four Thirds, Sony E, Canon EF-M, Nikon Z и Fujifilm X. Новинка характеризуется конструкцией из 13 элементов в 9 группах, коэффициентом анаморфирования равен 1,33x, 8-лепестковой диафрагмой в диапазоне f/2,8-f/16, ручной фокусировкой, ходом кольца 189,6°, минимальным расстоянием для фокусировки 60 см, максимальным диаметром 74 мм, длиной 124,9-128,1 мм, массой 770-810 г и диаметром фильтра 72 мм. В рамках краудфандинговой кампании объектив будет стоить 750 долларов, а затем – 1000 долларов.

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