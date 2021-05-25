Представлен анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8

Компания Sirui представила очередной анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8, который уже доступен на краудфандинговой платформе Indiegogo по цене в 670 долларов. За первый день было собрано более 350 тысяч долларов. Отгрузки стартуют уже в следующем месяце.

Сама новинка предназначена для беззеркальных камер формата APS-C (байонет Canon EF-M, Nikon Z, Fujifilm X и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Она характеризуется оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, 13-лепестковой диафрагмой в диапазоне от f/1,8 до f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 1,2 м, увеличением 1:14,47 по вертикали и 1:18,45 по горизонтали, коэффициентом анаморфирования 1,33x, резьбой под фильтр 67 мм, диаметром 73 мм, длиной от 130,4 до 134,1 мм в зависимости версии и массой от 795 г до 825 г.
Комментарии и отзывы Sirui 75mm F1.8
Разработчики покидают Google Stadia...
Буквально пару дней назад стало известно, что вице-президент Google Stadia покинул компанию, за ним ушли ...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11...
Sonnet представила док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4. Устройство оснащено тремя портами USB 3.2 Gen 2 Typ...
Meizu 18 доступен для международной дост...
Компания Meizu объявила о том, что их смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые уже появились в китайско...
OPPO Reno2 F получил обновление до Andro...
В конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F...
ZTE представила смартфоны Tianji Axon A3...
ZTE анонсировала новую серию смартфонов в Китае — серия Tianji Axon A31 основана на серии смартфонов Axon...
Xiaomi Mi 11 набрал 120 баллов в тесте D...
DxOMark опубликовала отчет обзора камеры флагманского телефона Xiaomi Mi 11. Смартфон оснащен камерой на ...
Poco X3 Pro с 120-Гц экраном и Snapdrago...
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов долгожданной моделью Poco X3 Pro, которой прочат судьбу ...
Выпущен драйвер AMD Radeon Software Adre...
AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.4.1 с новыми функциями, улучшениями и настройками. Обн...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor