Представлен анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8

Компания Sirui представила очередной анаморфотный объектив Sirui 75mm F1.8, который уже доступен на краудфандинговой платформе Indiegogo по цене в 670 долларов. За первый день было собрано более 350 тысяч долларов. Отгрузки стартуют уже в следующем месяце.

Сама новинка предназначена для беззеркальных камер формата APS-C (байонет Canon EF-M, Nikon Z, Fujifilm X и Sony E) и системы Micro Four Thirds. Она характеризуется оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, 13-лепестковой диафрагмой в диапазоне от f/1,8 до f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 1,2 м, увеличением 1:14,47 по вертикали и 1:18,45 по горизонтали, коэффициентом анаморфирования 1,33x, резьбой под фильтр 67 мм, диаметром 73 мм, длиной от 130,4 до 134,1 мм в зависимости версии и массой от 795 г до 825 г.