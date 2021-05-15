Представлен анаморфотный объектив Vazen 50mm T2.1 1.8х

Компания Vazen пополнила ассортимент полнокадровых анаморфотных объективов моделью 50mm T2.1 1.8X FF, которая предназначена для камер с байонетом Canon EF и PL-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, массой 1.55 кг, длиной 13.3 см, минимальной дистанцией для фокусировки 110 см, передним диаметром объектива 95 мм, резьбой для светофильтра 86 мм и внушительной ценой в 8000 долларов. При этом производитель готов сделать скидку в 2000 долларов при условии покупки двух объективов – Vazen 50mm и 85mm. Ранее Venus Optics выпустили 1.4-кратный спидбустер и 1.33х анаморфотный адаптер для байонета PL-mount, который расширяет картинку до соотношения сторон 2.35:1 на датчике изображения с соотношением сторон 16:9.