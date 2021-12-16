Представлен автомобиль Peugeot e-EXPERT на водороде

Компания Peugeot представила свой первый автомобиль на водороде - Peugeot e-EXPERT Hydrogen. Автомобиль оснащен аккумулятором на 10 кВтч, электродвигателем и водородным топливным элементом.

Водородный фургон PEUGEOT отличается идеальной интеграцией всей системы подключаемый электрический водородный топливный элемент средней мощности в моторном отсеке и днище. Результат: бескомпромиссный объем груза и низкий центр тяжести, гарантия устойчивости, безопасности и маневренности. Электрическая версия автомобиля, демонстрирует быстрое развертывание электрифицированного предложения линейки Peugeot EXPERT. Его запуск в производство состоится через 15 месяцев после запуска в 2020 году модели e-EXPERT с батарейным питанием, которая в начале 2021 года была названа международным фургоном года и стала шестым автомобилем PEUGEOT, получившим эту престижную награду с 1992 года. Новый Peugeot e-EXPERT Hydrogen, будет доступен в Великобритании с 2023 года.