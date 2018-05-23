Представлен бесшумный мини-ПК ECS LIVA Z2

Компания ECS пополнила семейство мини-компьютеров LIVA barebone-системой LIVA Z2, которая может похвастаться компактностью и безвентиляторным исполнением. Новинка построена на платформе Intel Gemini Lake. Пользователь сможет выбрать между четырёхъядерными процессорами Pentium Silver N5000 и Celeron N4100, а также двухъядерным Celeron N4000. Встроенный графический ускоритель Intel UHD 605/600 характеризуется поддержкой разрешений до 4096:2304 пикселей. Пользователь сможет установить один-два модуля оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2400 (максимум 8 ГБ), 2,5-дюймовый HDD- или SSD-накопитель, который дополнит микросхему eMMC на 32 или 64 ГБ.

Также стоит отметить внутренний штырьковый разъём GPIO, беспроводные адаптеры Wi-Fi (802.11ac)/Bluetooth 4.2, контроллер Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45, три порта USB 3.0 Type-A, по одному USB 3.0 Type-C, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Что до операционных систем, то здесь заявлена поддержка Windows 10.