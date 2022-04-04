Представлен бронированный Aston Martin Vantage

AddArmor представила новый бронированный Aston Martin Vantage, который отлично подойдет для Джеймс Бонда. Автомобиль оснащен пакетом защиты от вторжения для защиты пассажиров в различных критических ситуациях.

Он имеет броню B4, защищающую машину от пуль из пистолета, в том числе калибра 9 мм. Автомобиль также имеет закаленную сталь для крыши и топливного бака и бронированные композитные материалы в дверях. Автомобиль также оснащен специальными выхлопными патрубками, предотвращающими попадание внутрь каких-либо предметов, которые могут помешать движению автомобиля и избежать опасности для пассажиров. AddArmor также оснастил дверные ручки системой электрификации, чтобы бить током любых потенциальных злоумышленников. Автомобиль оснащен стандартным 4,0-литровым двигателем Aston V-8 с двойным турбонаддувом, мощностью 503 лошадиных силы. Подвеска настроена так, чтобы выдерживать дополнительный вес комплекта брони. Стоимость автомобиля оценена в 32 500 долларов.