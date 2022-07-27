Представлен бронированный Cadillac Escalade для VIP-персон

Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition - разработан для настоящих VIP-персон. Автомобиль сочетает в себе первоклассную роскошь и безопасность с максимальным комфортом и функциональностью. Защита уровня CEN 1063 BR6 гарантирует, что автомобиль выдерживает попадания боеприпасов калибра 7,62 мм и ручных гранат DM51. Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition также получил усиленную подвеску и дверные петли.
Другие особенности автомобиля включают: система аварийного освещения, система пожаротушения, специальные усиленные колеса и усиленная тормозная система. Для дополнительной безопасности используются камеры ночного видения, спутниковое телевидение, надежное хранилище для ценных вещей и огнестрельного оружия, стробоскопы и система кругового обзора.
Цена Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition не разглашается.