Представлен бронированный Cadillac Escalade для VIP-персон

Inkas, канадский бренд, специализирующийся на надежных автомобилях класса люкс представил модернизированный Cadillac Escalade.

Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition - разработан для настоящих VIP-персон. Автомобиль сочетает в себе первоклассную роскошь и безопасность с максимальным комфортом и функциональностью. Защита уровня CEN 1063 BR6 гарантирует, что автомобиль выдерживает попадания боеприпасов калибра 7,62 мм и ручных гранат DM51. Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition также получил усиленную подвеску и дверные петли.

Другие особенности автомобиля включают: система аварийного освещения, система пожаротушения, специальные усиленные колеса и усиленная тормозная система. Для дополнительной безопасности используются камеры ночного видения, спутниковое телевидение, надежное хранилище для ценных вещей и огнестрельного оружия, стробоскопы и система кругового обзора.

Цена Inkas Cadillac Escalade Chair VIP edition не разглашается.