Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab M7

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M7, которая отлично подойдет для детей. Новинку оснастили режимом Kid’s 3.0 с цифровым контентом для детей до 12 лет, 7-дюмовым IPS-дисплеем с разрешением 1024:600 пикселей, 2 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, 4-ядерным процессором MediaTek MT8321 в версии с Wi-Fi и чипсетом MediaTek 8765B для версии с LTE, 1 или 2 ГБ оперативной памяти, 8, 16 или 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, аккумулятором на 3450 мАч, модулями Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников и ОС Android Pie Go Edition и Android 9.0 (Pie) в зависимости от объема ОЗУ. Цена на планшет составляет от 99 евро.