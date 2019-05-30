Представлен детский планшет DIGMA Optima Kids 7

DIGMA запускает в России продажи нового детского планшета в линейке Optima – Kids 7. Модель отличают яркий семидюймовый, сенсорный IPS-экран, две камеры и встроенный модуль Wi-Fi. В основе новинки Optima Kids 7 от DIGMA лежит четырёхядерный процессор Rockchip RK3126C с тактовой частотой до 1.2 ГГц. В качестве операционной системы в новом детском планшете используется Android 8.1 Oreo. Оперативная память представленного планшета составляет 1 Гб.

DIGMA Optima Kids 7 создан специально для детей — об этом говорят приятные и безопасные округлые формы, а также мягкий материал отделки и цветовые элементы корпуса. Питается новинка для детей от аккумулятора ёмкостью 2500 мАч. Модель получила три цветовых исполнения: розовый, синий, а также мультиколор.