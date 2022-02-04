Представлен элегантный электрический внедорожник Lexus RZ 450e

Lexus представил официальный тизер электрического внедорожника Lexus RZ 450e 2022 года. Lexus RZ 450e построен на основе той же философии, что и Toyota bZ4X , хотя на новых изображениях заметны некоторые отклонения в дизайне экстерьера.

Официальный выпуск Lexus RZ 450e запланирован на весну, и это будет первый полностью электрический внедорожник компании. Компания надеется, что новая модель сможет конкурировать с некоторыми известными электрическими внедорожниками, такими как Tesla Model Y и Skoda Enyaq. Lexus RZ 450e является кульминацией обширных разработок в области концептуализации уникального автомобиля, который сохраняет роскошный и премиальный внешний вид, присущий бренду Lexus.

Новые изображения не содержат никаких подробностей об интерьере Lexus RZ 450e. Скорее всего, компания придерживает детали для последующего тизера, поскольку она продолжает рекламировать модель и наращивать темпы ее весеннего выпуска.

Электрический внедорожник Lexus RZ 450e будет иметь запас хода около 534 км и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды. RZ 450e, вероятно, будет иметь такую ​​же батарею на 71,4 кВт/ч, что и модель bZ4X, и трансмиссию с двумя двигателями. Механизм трансмиссии электрического внедорожника будет вращаться вокруг DIRECT4, что сделает автомобиль универсальным при переходе от полного привода к заднему и другим вариантам в зависимости от условий движения.
Комментарии и отзывы Lexus RZ 450e
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