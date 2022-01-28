Представлен электрический грузовой велосипед Fiido T1

Компания Fildo выпустила свой новый электрический грузовой велосипед Fildo T1, который поразительно похож на велосипед RadRunner, хотя и имеет некоторые инновации и ключевые обновления.

Fildo T1 — это пошаговая концепция универсального велосипеда, которая была полностью освещена и продвигалась Rad Power Bikes с запуском RadRunner в 2019 году. Fildo T1, основан на концепции оригинального RadRunner и поставляется с несколькими дополнительными функции, которые поставят его на более высокий пьедестал, чем его предшественник. Fildo T1 и RadRunner имеют одинаковый цвет в дополнение к похожему дизайну, который отражается в колесах, мощности электродвигателя и тормозной системе.

T1 развивает максимальную скорость 50 км/ч, которую можно увеличить при использовании педалей электровелосипеда. T1 поставляется с 7-ступенчатой ​​трансмиссией, что является значительным улучшением по сравнению с RadRunner, у которого был односкоростной механизм. Комфорт и общий баланс Fildo T1 улучшены за счет вилки передней подвески, хотя в T1 нет задней подвески. Благодаря установке батареи Fildo T1 может проехать на расстоянии до 150 км без подзарядки.