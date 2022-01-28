Представлен электрический грузовой велосипед Fiido T1

Компания Fildo выпустила свой новый электрический грузовой велосипед Fildo T1, который поразительно похож на велосипед RadRunner, хотя и имеет некоторые инновации и ключевые обновления.

Fildo T1 — это пошаговая концепция универсального велосипеда, которая была полностью освещена и продвигалась Rad Power Bikes с запуском RadRunner в 2019 году. Fildo T1, основан на концепции оригинального RadRunner и поставляется с несколькими дополнительными функции, которые поставят его на более высокий пьедестал, чем его предшественник. Fildo T1 и RadRunner имеют одинаковый цвет в дополнение к похожему дизайну, который отражается в колесах, мощности электродвигателя и тормозной системе.

T1 развивает максимальную скорость 50 км/ч, которую можно увеличить при использовании педалей электровелосипеда. T1 поставляется с 7-ступенчатой ​​трансмиссией, что является значительным улучшением по сравнению с RadRunner, у которого был односкоростной механизм. Комфорт и общий баланс Fildo T1 улучшены за счет вилки передней подвески, хотя в T1 нет задней подвески. Благодаря установке батареи Fildo T1 может проехать на расстоянии до 150 км без подзарядки.
Комментарии и отзывы Fiido T1
Электрический сноубайк MoonBikes…
Электрический сноубайк MoonBikesКомпания MoonBikes Motors создала новый электрический сноубайк, который станет доступным на всей территор…
Электрический внедорожник GAC Aion LX Plus с запасом хода 10…
Электрический внедорожник GAC Aion LX Plus с запасом хода 10В этом году GAC Group представила свой новый электромобиль под своим брендом Aion. Новый электромобиль - …
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956Компания Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956, выигравшего Ле-Ман в 1985 году. Авто…
Новый внедорожник Volkswagen Taigo…
Новый внедорожник Volkswagen TaigoVW запускает свой новый внедорожник в Великобритании, Volkswagen Taigo, по цене 21 960 фунтов стерлингов.…
3 в 1: паровой пылесос Starwind SSV9555…
3 в 1: паровой пылесос Starwind SSV9555Современная бытовая техника упрощает повседневную жизнь и сокращает время уборки. Паровой пылесос – униве…
Представлен концепт Hyundai SEVEN SUEV…
Представлен концепт Hyundai SEVEN SUEVКомпания Hyundai представила свой концептуальный автомобиль - концепт Hyundai SEVEN, который представляет…
Представлен гоночный автомобиль Nissan Z GT500…
Представлен гоночный автомобиль Nissan Z GT500Nissan представил свой новый гоночный автомобиль для серии Super GT, гоночный автомобиль Nissan Z GT500, …
Представлен Vauxhall Astra Sports Tourer…
Представлен Vauxhall Astra Sports TourerКомпания Vauxhall представила универсальную версию своей Astra, Vauxhall Astra Sports Tourer, автомобиль …
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor