Представлен электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV

Skoda представила новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, который также будет доступен в спортивной версии RS. Автомобиль Enyaq Coupe iV построен на базе модульной электрической платформы MEB (modular electroification toolkit), созданной Volkswagen. На этой платформе построен и ранее выпущенный кроссовер Enyaq iV. Покупателям будут доступны версии с двумя разными батареями, а также четыре варианта мощности (от 132 кВт в базовой версии до 220 кВт в версии RS), а также полный или задний привод.

Запас хода по циклу WLTP достигнет 545 км, кроме того, Skoda Enyaq Coupe iV будет поддерживать технологию быстрой зарядки. Skoda Enyaq Coupe iV получил огромный мультимедийный экран, круиз-контроль и различные системы помощи водителю.

Skoda Enyaq Coupe iV собирается на головном заводе чешской марки в Млада-Болеславе, что делает новинку и Enyaq iV единственными в Европе моделями на платформе MEB концерна Volkswagen, которые производятся за пределами Германии.

Информация о стоимости модели не раскрыты.
Комментарии и отзывы Skoda Enyaq Coupe iV
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