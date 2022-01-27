Представлен электрический мотоцикл Tork Kratos с запасом хода 120 км

Индийский стартап Tork Motors выпустил электрический мотоцикл Kratos в Индии по цене 1442 доллара, что немного доступнее, чем некоторые из нынешних мотоциклов с аналогичной конфигурацией. Новый мотоцикл обладает несколькими впечатляющими характеристиками, в том числе запасом хода 120 км без подзарядки и новой аккумуляторной технологией.

Электрический мотоцикл Tork Kratos может развивать максимальную скорость 100 км/ч, а Kratos R, который также запущен, будет развивать максимальную скорость 105 км/ч. И Kratos, и Kratos R начнут поставляться с апреля 2022 года. Отмечается, что более мощный электрический мотоцикл Tork Kratos R стоит 1642 доллара США.

Tork Kratos оснащен двигателем мощностью 4 кВт, Kratos R поставляется с двигателем мощностью 9 кВт. Кроме того, Kratos R поддерживает быструю зарядку, а его владельцам будет предложен двухлетний бесплатный доступ к зарядной сети.