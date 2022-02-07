Представлен электрический скутер Naon Zero-One с запасом хода на 140 км

NAON — берлинская компания представила электрический скутер Naon Zero-One.

Базовая версия L1e обеспечивает максимальную скорость 45 км/ч, в версия L3e способна разогнаться до 100 км/ч. Naon Zero-One приводит в движение электродвигатель в задней ступице, его мощность составляет 7 кВт при пиковой мощности 10 кВт. Емкость аккумулятора 2,4 кВтч, чего должно хватить на 140 км пути. Аккумулятор Zero-One находится не под сиденьем, как обычно, а под ногами водителя, что значительно снижает центр тяжести и делает скутер более безопасным. Это также освобождает место под сиденьем для багажа.

Базовая версия стоит 4920 евро, а топовая — 6420 евро. Это цены без учета аккумулятора, а него придется заплатить еще 1000 евро, но есть и возможность аренды за 25 евро в месяц.

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