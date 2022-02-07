Представлен электрический внедорожник Fisker Ocean SUV EV

Компания Fisker объявила, что на выставке Mobile World Congress 2022 они представят в Европе свой новый полностью электрический внедорожник Fisker Ocean SUV. Цены на автомобиль также были объявлены для Великобритании, этот новый электрический внедорожник будет продаваться по цене 34 990 фунтов стерлингов в Великобритании.

Fisker разрабатывает всеобъемлющую и хорошо интегрированную европейскую стратегию. В 2021 году стартап из Манхэттен-Бич, штат Калифорния, открыл офис в Мюнхене и быстро набирает персонал для обслуживания быстрорастущего рынка электромобилей. «Я очень рад представить Fisker Ocean в Испании и представить европейским СМИ и потенциальным владельцам уникальное сочетание производительности, цены и технологий», — сказал генеральный директор Хенрик Фискер. «Я особенно рад объявить о выпуске линейки Fisker Ocean, лидирующей в своем сегменте». «Европа имеет важное значение для нашей компании, поскольку мы работаем над запуском производства на углеродно-нейтральном заводе в Австрии», — добавил он. «Мы стремимся создать самый экологичный автомобиль в мире и начать поставки в Европу в этом году. В конечном итоге мы рассчитываем продавать в регионе 60 000 единиц в год».
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